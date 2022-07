Weer treinen tussen Kleef en Nijmegen? Nee, zegt ook de staatssecretaris

Al dik dertig jaar rijden er geen treinen meer over de rails tussen Nijmegen en Kleef. Toch is het sinds de sluiting in 1991 allesbehalve stil geweest rond het Nederlands-Duitse spoor. Bijna jaarlijks klinkt aan weerszijden van de grens wel ergens de roep om reactivering van de zogeheten Keizerlijn. Minstens zo traditioneel: de afwijzende reactie daarop. Of er ooit weer treinen zullen rijden over het tracé door de Groesbeekse heuvels?