Weer welpengroep in Beek: ‘Akela, wij doen ons best’

Het duurt langer voordat Rijks­straat­weg in Ubbergen een veilige fiets­straat wordt

De transformatie van de Rijksstraatweg in Ubbergen tot fietsstraat is zeker zes maanden vertraagd. De vraag is zelfs of dat laatste traject in de fietsroute tussen Nijmegen en Beek nog wel optimaal fietsvriendelijk gemaakt kan worden.

22 maart