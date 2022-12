Weg uit het bos, maar de Oekraïners blijven wel in Heumen

PvdA Heumen wil helderheid over ‘niet fraaie’ leefsitua­tie in noodopvang voor Oekraïners in Overasselt

OVERASSELT - De fractie van de PvdA in de Heumense gemeenteraad wil van burgemeester en wethouders meer informatie over de leefomstandigheden in de noodopvang voor Oekraïners in Overasselt. Ze wil weten of bewoners bij de gemeente hebben geklaagd en wat Heumen doet om de klachten te verhelpen.

22 mei