Werk aan drukke polderroute: omleidingen en geen bussen na 20.00 uur

Het werk valt deels onder groot onderhoud, maar moet ook de veiligheid voor overstekende fietsers verhogen en het verkeer beter laten doorstromen. De rijbaan en het fietspad krijgen een nieuwe asfaltlaag en de rotonde in Leuth wordt aangepast en groener. Ook worden de fietsoversteekplaatsen bij de Thornse Molen en op de Kapitteldijk anders vormgegeven.

Het werk wordt in fases uitgevoerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Aanwonenden, politie, brandweer en ambulances en ook de lijnbussen worden ontzien als dat kan. Het traject dat als eerste wordt aangepakt is Millingen-Kekerdom. Van daaruit wordt dan richting Beek gewerkt.

De meeste werkzaamheden zijn overdag gepland, asfalteren gebeurt wel ’s avonds en ’s nachts. De bussen kunnen dan overdag blijven rijden. Tijdens het asfalteren wordt het wegvak afgesloten voor de veiligheid van weggebruikers en -werkers.

Wie meer details over de werkzaamheden wil weten, kan woensdag 18 augustus terecht in De Vriendenkring in Leuth. Van 19.30 tot 21.30 wordt dan een inloopbijeenkomst gehouden.

Het werkschema ziet er als volgt uit:

Maandag 22 augustus 20.00 uur tot zaterdag 27 augustus 06.00 uur (1 week)

Werkzaamheden tussen Millingen en Kekerdom, overdag en ’s nachts. Het asfalt van de rijbaan en het fietspad wordt vervangen en het wegvak is 24 uur per dag afgesloten. Alleen hulpdiensten, bussen en aanwonenden mogen er wel rijden. Tussen 20.00 uur en 06.00 uur rijden er echter geen bussen. Voor verkeer van en naar Kekerdom is er een omleiding via de Weg van de Beyer en de Duffeltdijk. Gemotoriseerd verkeer van en naar Millingen moet via Eversberg, Spaldropweg en Zeelandsestraat rijden.

Maandag 29 augustus 20.00 uur tot zaterdag 17 september 06.00 uur (3 weken)

Werkzaamheden tussen Kekerdom en Leuth, overdag en ’s nachts. Het asfalt van de rijbaan wordt vervangen en het traject is 24 uur per dag afgesloten, behalve voor hulpdiensten, bussen en aanwonenden. Tussen 20.00 uur en 06.00 uur rijden er geen bussen. Gemotoriseerd verkeer tussen Leuth en Kekerdom rijdt via de Duffeltdijk en de Weverstraat. Er staan verkeersregelaars aan beide kanten van de route. Het fietspad blijft wel open. Vanaf maandag 5 september wordt ook de rotonde in Leuth aangepakt. Om de woonwijk aan de Kalfsheuvel bereikbaar te houden, wordt op het fietspad aan de Morgenstraat het paaltje weggehaald. Tijdelijk mogen daar auto’s rijden. Fietsers worden om de rotonde heen omgeleid.

Vrijdag 16 september 20.00 uur tot en met maandag 19 september 06.00 uur (weekend)

Werkzaamheden aan de rotonde Leuth en aan de Steenheuvelstraat. De rijbaan tussen de rotonde Leuth en Steenheuvelstraat is volledig afgesloten. Rioolputkoppen worden vervangen en de rijbaan krijgt een nieuwe asfaltlaag. Er rijden in dit weekend geen bussen. Gemotoriseerd verkeer van en naar Millingen wordt via de Duffeltdijk en Weverstraat geleid. Autoverkeer tussen west en oost in Leuth is niet mogelijk. Lokaal verkeer moet via de omleiding op de plaats van bestemming zien te komen. Voor doorgaand fietsverkeer is er een alternatieve route via de woonwijk.

Vrijdag 23 september 20.00 uur tot en met maandag 26 september 06.00 (weekend)

Werkzaamheden Steenheuvelstraat tot aan de Duffeltdijk. Er is geen verkeer mogelijk en dezelfde beperkingen en omleidingen gelden als in het vorig weekend.

Maandag 17 oktober tot zaterdag 24 december 2022 (10 weken)

Werkzaamheden bij de Thornse Molen, overdag. Eerst worden kabels en leidingen verlegd en vervolgens komt er een nieuwe fietsoversteek. Er staan verkeerslichten zodat de tegengestelde verkeersstromen om en om langs de werkzaamheden kunnen rijden.

Nog onbekend wanneer

Werkzaamheden bij de Kapitteldijk, de datum is nog niet bekend. Zodra de kabels en leidingen daar zijn verlegd, wordt gewerkt aan een nieuwe fietsoversteek. Doorgaand verkeer van en naar Leuth wordt via de Sint Hubertusweg, Erlecomsedam en Duffeltdijk omgeleid. Aan het begin en einde van het werkvak staan verkeersregelaars om bussen, hulpdiensten en aanwonenden door te laten.