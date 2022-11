Wethouder na afblazen torenflat: ‘Rest centrumplan Malden gaat gewoon door’

Teleurgesteld

Het is nog niet duidelijk of de per saldo 119 woningen die nu minder worden gebouwd elders wél worden neergezet, aldus Arts. Die is ‘teleurgesteld’. Dit in tegenstelling tot de bewoners van 56 sociale huurwoningen van Oosterpoort die zouden worden gesloopt en hun (over)buren. Die protesteerden vorig jaar al tegen de ‘Berlijnse muur’ die hun gemeenschap zou stukmaken.