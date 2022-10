Wethouder: Nijmegen kán overruled worden door Rijk bij tegenhouden komst gascentrale op Engie-terrein

De kwestie van Dirk De Kwestie van Dirk: waar is mijn uitkijkto­ren gebleven?

Met tranen in mijn ogen sta ik voor de toegangspoort van een veel te grote villa. Ik bel aan. Het is een kutdag vanwege een pijnlijk verlies en op kutdagen wil ik terug naar hoe het vroeger is geweest.

10 oktober