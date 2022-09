Wethouder wil vaart maken met plan voor gratis schoolontbijt: ‘Nog vóór herfstvakantie in gesprek’

NIJMEGEN - Het plan voor een gratis schoolontbijt is omarmd door het stadsbestuur. Nog vóór de herfstvakantie wil de gemeente in gesprek met scholen en maatschappelijke organisaties in Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Lindenholt om vaart te maken met het verstrekken van gratis ontbijten op school.

In totaal zijn er in Nijmegen 21 scholen waar kinderen regelmatig met honger naar school komen, vooral in deze stadsdelen. Reden voor de gemeenteraad om met een spoedplan te komen: een gratis, gezond schoolontbijt.

‘Voor de herfst’

Maar hoe is dit uit te voeren? Hoe is te regelen dat een kind zich niet schaamt, als hij of zij de enige uit de klas is die thuis zonder ontbijt zit?

Wethouder John Brom (Stadspartij) gaat snel het gesprek aan over de uitvoering. ,,Het is eigenlijk de verantwoordelijkheid van ouders om kinderen van ontbijt te voorzien, en niet van het onderwijs”, zegt hij. ,,Toch steunen we dit. Het is belangrijk dat kinderen met een volle maag naar school gaan. We streven ernaar voor de herfst het gesprek aan te gaan met scholen en maatschappelijke organisaties.”

De Nijmeegse armoedevereniging Vincentius heeft al hulp aangeboden. ,,Graag spelen we er een rol in. Om stigmatisering tegen te gaan, is het misschien het best dat élk kind een broodje in de klas krijgt. Op die manier valt het minder op, als een kind thuis geen eten heeft gehad”, zegt voorzitter Linda van Aken.