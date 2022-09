Wethouder: ‘Zwemmen in Malden niet duurder door uitspraak rechter’

Drie maanden na de uitbraak bij de tbs-kli­niek in Nijmegen: waar is Sherwin W. gebleven?

Eind juni ontsnapten Sherwin W. en Luciano D. via een gat in het hek van tbs-instelling De Pompestichting in Nijmegen. Luciano werd snel gepakt. Sherwin is nog spoorloos. Hoe kan dat?

2 september