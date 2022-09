Wie is de insluiper die met de loper seniorenwoningen binnengaat? ‘Ik heb de voordeur met mijn rollator geblokkeerd’

column opsnijder Een brief ‘aan alle 55-plus­sers op dit adres’

,,Dit is post voor jou”, zei mevrouw Opsnijder en ze drukte me, met een verdacht brede glimlach, een brief van de gemeente Berg en Dal in de hand. Het schrijven was gericht ‘aan alle 55-plussers op dit adres’. Hoewel het leeftijdtechnisch gezien klopte dat deze brief voor mij bestemd was, kreeg ik toch het unheimische gevoel dat ik me niet aangesproken ging voelen.

23 september