Wie is De Vierdaagste? Manon: ‘Onderweg houd ik geen pauze, waarop zou ik wachten?’

,,Een jaar geen Vierdaagse is een jaar niet geleefd”, zegt Manon Rouwen (24) uit Hengelo (Ov). ,,Iedereen leeft naar dit moment toe. Dat het twee jaar niet is geweest, was voor velen een domper. Voor mij ook. Ik had veel zin in mijn zesde deelname. Eén keer ben ik uitgevallen, ik hoop ’m nu voor de vijfde keer uit te lopen.”

Heb je last van blaren?

,,Nee, terwijl ik nauwelijks getraind heb. Daar had ik geen zin in. Andere jaren deed ik dat wel. Het grappige is dat dit het eerste jaar is dat ik nog geen blaren heb. Geen idee hoe dat kan. Als ik blaren krijg, loop ik er gewoon mee door. Na de finish is het dan een kwestie van doorprikken en afplakken voor de volgende dag.”

Kom je onderweg veel bekenden tegen?

,,Mijn vader Robert (59) doet ook mee, maar we lopen apart. We hebben een ander wandeltempo en ook andere starttijden. Ik ben vandaag wel veel collega’s van Defensie tegengekomen, die heb ik allemaal ingehaald. Waarom ik niet met de militairen meeloop? Daarvoor ben ik nog niet oud genoeg. Ik loop dus in mijn eentje. Onderweg heb ik best veel aanspraak, misschien juist omdat ik alleen ben.”

Wat is het geheim om de Vierdaagse uit te lopen?

,,Dat zijn toch vooral al die mensen langs de route die je aanmoedigen. Die dragen je vooruit en maken dat je makkelijker loopt. Alle muziek doet dat ook. Verder is het gewoon meegaan met de meute en dom doorlopen. Onderweg stop ik niet. Ik loop de 30 kilometer in zes uur achtereen. Als ik zou pauzeren, kom ik weer moeilijk op gang. Bovendien denk ik: waarop zou ik wachten, want ik moet toch door.”

Wat is je mooiste Vierdaagse-herinnering?

,,Mijn eerste aankomst op de Via Gladiola. Ik startte vroeg en kwam aan voor de grote massa uit. Dan ben je dat ene poppetje op een lege weg en krijg je al het applaus. Dat was extra speciaal.”

Totaalscore De Vierdaagste (van 1 tot 10 op de Schaal van Wedren): 8,1