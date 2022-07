Wie is ‘De Vierdaagste’? Nienke: ‘Er is geen dag in het jaar dat ik er niet aan denk’

Madden, geboren in de provincie Groningen, woont al jaren in Duitsland. De Vierdaagse, haar zevende keer, loopt ze met haar Nederlandse familie. ,,Dit houdt mij op de been, want zo vaak zien we elkaar niet. Het is een week om uitgebreid bij te praten, maar het is ook emotioneel. Afgelopen jaren zijn onze moeder en mijn man Barry overleden. Die gaan op onze schouders mee. Qua gezondheid heb ik zelf ook het nodige meegemaakt. Als we de laatste dag het ziekenhuis passeren, komen de tranen. Dan voel je de dankbaarheid: dat wij hier nog kunnen lopen.”