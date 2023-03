Wie stemt er op de boer in de linkse stad? ‘Ik weet geen andere partij, zeker niet de VVD’

Rob Jetten wandelt in lekker zonnetje naar het stembureau

Hij woont vlakbij het stembureau van Ubbergen dat in het dramalokaal van havo Notre Dames des Anges gevestigd is. Minister Rob Jetten (D66) maakte deze ochtend, strak in het blauwe pak, dus een klein ochtendwandelingetje in een lekker voorjaarszonnetje naar de Kleine Dame, zoals het dramalokaal genoemd wordt, om er zijn stem uit te brengen.