Wijchenaar (30) stak Omar (29) ‘met mes in hart en nam mobiel weg’: twee hadden al eerder conflicten

Vierde verdachte dodelijk steekinci­dent Lentse Warande aangehou­den, 23-jarige vrouw weer vrij

Een 38-jarige Nijmegenaar is woensdagochtend opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke steekincident dat op 21 maart plaatsvond op de Lentse Warande. Het is de vierde arrestatie in deze zaak, twee van de andere drie verdachten zitten nog vast.