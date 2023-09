Wijkhelden in het zonnetje gezet tijdens speciale dag: ‘Soms hebben we na twintig meter de zak al vol’

Ruim achtduizend Wijkhelden zetten zich in om zwerfafval in de regio op te ruimen. Van sigarettenpeuken tot in elkaar gestorte meubels, het gaat allemaal mee in de afvalzak. Tijdens de Wijkheldendag staat alles in het teken van deze ‘afvalhelden’.