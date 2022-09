Wilma’s interieur weerspiegelt hoe ze is: enthousiast, kleurrijk en creatief

Gevaar van ‘dubbele petten’, nieuwe wethouders Berg en Dal stoppen met meeste nevenfunc­ties

BERG EN DAL - De nieuwe wethouders van de gemeente Berg en Dal hebben de afgelopen maanden diverse nevenfuncties neergelegd, om te voorkomen dat zij als bestuurder besluiten moeten nemen met een ‘dubbele pet’ op. Ook is er in enkele gevallen geschoven met portefeuilles omdat familieleden actief zijn in het verenigingsleven.

20 september