Winkeleigenaar Hans is woest: ‘Een Vierdaagsebar pal voor de deur, te gek voor woorden!’

De In de Betouwstraat is na enkele rustige edities dit jaar weer een echte feestlocatie geworden. Er staan meer bouwsels dan ooit, een groot deel van de straat is overkapt. ,,Ik hoorde pas begin deze week dat er iets ging gebeuren”, vertelt Holland. ,,Inmiddels weet ik precies wat de bedoeling is. Ik heb meteen gevraagd of de bar verplaatst kan worden. Ik wacht nog op antwoord. Er komen nog wel klanten, hoor. Maar iedereen vraagt: ‘bent u wel open? ‘Kunnen we zo naar binnen?’.”

Naar de andere kant van de straat

Volgens mede-organisator Ana-Maria Marinesco is het moeilijk om de zaak meteen om te bouwen op deze zaterdagmiddag. ,,De optredens beginnen zo en er is geen personeel om de zaak om te bouwen.” Toch wil ze zo snel mogelijk iets aan de situatie doen. Waarschijnlijk wordt de bar in de loop van zondag naar de andere kant van de straat verplaatst.



,,De man van Habbekrats heeft gelijk”, reageert een woordvoerder van Actief Comité Binnenstad, deze week verantwoordelijk voor de opbouw van terrassen, bars en podia in de stad.



,,Zoals de situatie nu is, is het niet fijn. Op tekening zag het er goed uit, maar in de praktijk is het dat dus niet. We gaan op zoek naar goede oplossing voor beide partijen. We zijn namelijk ook weer heel blij dat er weer leven in de straat is gekomen.”