Winnaar Latin Grammy Award bij Music Meeting in Park Brakkenstein

Het festival, dat traditiegetrouw in het pinksterweekend valt - dit jaar 4, 5 en 6 juni, biedt een podium aan de beste artiesten wereldwijd. Alle stijlen, culturen en genres komen aan bod, van opvallende jazz tot Aziatische avant-garde. Vaak komen er musici die zelden of nooit in Nederland te zien zijn.



Zoals dit jaar de Cubaanse zanger en bassist Alain Pérez, recente winnaar van de prestigieuze Latin Grammy Award. Hij is voor het eerst in Nederland met zijn voltallige orkest.



Andere namen waar de organisatie trots op is: Osain del Monte, een dertienkoppig Cubaans percussie- en danscollectief. Ook is er Ping Pong Piano, een productie van Music Meeting bestaande uit vier Cubaanse pianisten: Ivan ‘Melón’ Lewis, Ramón Valle, Marialy Pacheco en Rolando Luna.