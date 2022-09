Woede om gestolen minibieb in Nijmegen: ‘Wat een triest volk loopt er toch rond’

1000 euro voor wie de kachel sloopt: regeling in West breidt uit naar heel Nijmegen

NIJMEGEN - Inwoners in heel Nijmegen kunnen vanaf komend jaar subsidie krijgen, als zij hun houtkachel in de ban doen of verduurzamen met een filter. Ook aan cursussen over zo verantwoord mogelijk hout stoken kan vanaf dan de hele stad meedoen.

1 september