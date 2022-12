Wolf nu ook in Nijmegen gespot: ‘Waarschijnlijk ander dier dan in Liemers en Betuwe is gezien’

De wolf in Nederland

De wolf leeft nu op vier plekken in Nederland. Op de Veluwe leven een roedel met jongen, een paartje en een individuele wolf. Ook in de omgeving van Eindhoven heeft zich een solitaire wolf gevestigd.

,,Het is enorm snel gegaan met de wolf in Nederland. In 2018 vestigde de eerste zich hier en nu leeft het dier al op vier plekken in ons land”, zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland.