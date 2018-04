Woning in Well onderzocht vanwege mogelijk explosief

Eerder op de avond had de politie een 24-jarige man uit Well aangehouden, nadat op de Kleermakersgroes in Gennep in diens auto een mogelijk explosief was aangetroffen.

De politie en de EOD hadden de directe omgeving van de auto in Gennep uit veiligheidsoverwegingen afgezet. Het voorwerp is daar inmiddels veiliggesteld en is meegenomen voor verder onderzoek. De omgeving van de woning in Well is ook afgezet voor onderzoek.