Woningbouw stagneert: kan Nijmegen groeien in zware economische tijden?

column Voor de vrouw die al zeker vijftien jaar voor de supermarkt staat, spaar ik zeker muntjes op

Hoe oud ze is, geen idee. Hoe lang zie ik haar nu al voor de supermarkt staan met een stapeltje straatkranten? Toch zeker een jaar of vijftien. Ineens was ze er en ik gaf haar 2 euro, hoefde geen krant, ze wenste me een fijne dag.

30 januari