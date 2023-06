Woontoren bij station Lent met 167 appartementen voor starters torent boven de andere torens uit

Een eigen parkeer­plaats voor je huis is (g)een recht: ‘Verwend gedrag’ of is auto ‘onmisbaar’?

Nieuwe wijken in en rond centra van grote steden worden steeds meer autoluw, zoals in Nijmegen en Arnhem. Tot ergernis van veel bewoners, die een parkeerplaats voor de eigen deur min of meer als een recht beschouwen. Maar er zijn ook voorstanders.