Wout van den Bergh kijkt graag naar het bouwen: ‘Maar nu mag het hier in de Waalsprong wel klaar zijn’

De bouwkranen in het Hart van de Waalsprong staan er voorlopig nog wel

De bouwkranen blijven langer in het nieuwe stadscentrum in Nijmegen-Noord. De verkoop van woningen gaat trager. Dus start de bouw later. Er is zelfs al een appartementengebouw uit de verkoop gehaald. Ook de verhuur van het complex Living-Inn loopt nog niet zo vlotjes.