Wyler heeft weer een worstkraam, ‘of je worst lust’

CDU wil praten over windmolens in Reichswald; Kranen­burgs raadslid ziet dat niet zitten en stapt op

KRANENBURG - Het plan van de CDU (het Duitse CDA) om een windmolenpark in het Reichswald weer op de agenda te zetten, is het Kranenburgse CDU-gemeenteraadslid Oliver Luerweg in het verkeerde keelgat geschoten. Vandaar dat hij zijn partij de rug heeft toegekeerd. Hij stapte over naar de SPD (de Duitse PvdA).

11 mei