Yara denkt met veel liefde terug aan oma: ‘Die warmte hebben niet zo veel mensen’

,,Ik heb een kettinkje met as van oma. Daardoor heb ik het gevoel dat ze nog steeds dicht bij mij is. Zo’n herdenkingsketting is voor mij meer waard dan een urn die ergens staat. Oma heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld.

,,Oma Riek was een echte PvdA-aanhanger en liet mij inzien dat het leven niet draait om geld, maar om liefde en familie. Oma had een groot hart. In onze familie stond ze voor harmonie en verbinding. Ze gaf iedereen kansen. Nieuwkomers nam ze met veel liefde op. Haar verjaardag was heel belangrijk voor haar. Ze spaarde het hele jaar om eind mei een feest te kunnen geven. Dat deed ze in zaaltjes in Gaanderen of later in haar zorgcentrum Oldershove in Wehl.