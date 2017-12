Yoga-gezin uit 'Helemaal het einde!' zag nog geen enkele aflevering

Na een flits-emigratie stonden Jeroen (43), Linda (45) en kinderen Dean, Janna en Inez uit het Duitse dorp Bimmen (bij Nijmegen) ineens in een stoffig bos, kilometers bij van de zee vandaan.

Ongepolijst

Als je geboekte camping er zo uitziet, rijden de meesten van ons plankgas door naar de volgende. Maar daar, op landgoed La Sirena, kregen drie families ieder vijf hectare grond, 75.000 euro startkapitaal en een jaar de tijd om een bestaan op te bouwen, op de voet gevolgd door een cameraploeg. Vooraf had RTL had bijna niks losgelaten over de bestemming, die expres zo ongepolijst was, 'natuurlijk, want zo maak je goeie reality tv', zegt Jeroen, organisatieadviseur en yogaleraar. Dat vonden de kijkers ook, een miljoen kijkers keken wekelijks hoe de gezinnen er iets moois van probeerden te maken.

Het gezin Van Kooij is even terug in Nederland voor de promotie van The Traveling Yoga Family, het boek dat Jeroen en Linda geschreven hebben. Hierin mixen ze hun Chileense avonturen met hun levenslessen en yoga.

Idyllisch

Het 'loslaten van je plaatjes' komt vaak terug in hun verhaal. De kennismaking met Chili bleek een uitstekende oefening in loslaten. Aan hun lange reizen door Azië met de kinderen hadden Jeroen en Linda zelf een nogal idyllisch beeld overgehouden aan 'verre bestemmingen'. ,,Iets met witte stranden en fijne marktjes’’, zegt Linda.

Jeroen knikt, ook hij zag zich al struinen langs tentjes waar Dean, Janna en Inez lokale Chileens heerlijkheden zouden aanwijzen. ,,Maar die waren er dus niet.’’ Toen hij vorig jaar de oproep zag voor de casting van het programma, mailde hij meteen. ,,We waren wel weer toe aan een uitdaging.’’ Enkele dagen later hing RTL aan de lijn en na de casting belandde het gezin op de reservebank van Helemaal het einde!, ,,waarvan ik hoopte dat het een kruising zou zijn van 'Ik vertrek' en reisprogramma van Floortje Dessing.’’

Een geselecteerde familie haakte af en zo ging familie Van Kooij toch nog naar Chili. ,,In zes weken emigreren is gekkenwerk’’, beaamt Linda. Jeroen: ,,Een huis in Duitsland krijg je never nooit niet verkocht, dus daar moest een huurder voor komen. En, ik zeg dat met alle respect voor mijn vrouw, zij is supergoed in het rustig inpakken van de koffers. We hadden alles bij ons.’’

Neergezet

Jaloers? Dat hoeft niet. Iedereen kan dit nadoen; het roer omgooien en je boeltje pakken, zeggen Jeroen en Linda In The Traveling Yoga Family. Jeroen: ,,Ja, ook als je kinderen hebt en geen superinkomen.’’

Het vertrek uit Nederland ging gepaard met een sterfgeval in de familie. Op beelden van een verdrietige Linda reageerden kijkers genadeloos op sociale media en ook Jeroen moest het ontgelden. Waarom was ze met die eikel getrouwd? Uit zelfbescherming hebben ze zelf geen enkele aflevering gezien, zeggen ze, en ook de reacties op Twitter en Facebook hebben ze niet gespeld. Ze hebben wel meegekregen hoe ze neergezet zijn door RTL4, die door handig knippen en plakken een karikaturaal beeld schetst van de gezinnen. ,,Wij kregen de rol van zwevers’’, zegt Jeroen. ,,Prima hoor.’’

Kabbel-tv

Kabbel-televisie, noemen Jeroen en Linda het resultaat. Linda: ,,Een deel van onze linksgeoriënteerde vrienden uit Nijmegen is afgehaakt. Dat geeft niks. Wij zien dit avontuur als middel om nog hechter te worden als gezin.’’

Dat avontuur liep nog bijna slecht af. In april zagen de kijkers Jeroen twee en een halve meter vallen. Hij was bezig een watertank te vullen en de stellage begaf het. Die beelden gingen viraal. Tijdens het herstel van een gebroken ruggenwervel begon Jeroen The Traveling Yoga Family te schrijven. Hierin lees je welke ademhalingsoefeningen hij deed om zijn lichaam te helpen bij het herstel.

Jeroen en Linda hebben yogaschool Al Fin Del Mundo opgezet in Pichilemu. De gemeente is blij met het onderkomen en huurt het een deel van de week. Langzaam is Chili steeds idyllischer geworden, beamen Jeroen en Linda. Voeg daar een geweldige bevolking aan toe en je hebt een heel knap plaatje.

Of ze daar blijven wonen, is geheim tot de laatste uitzending op 18 december.