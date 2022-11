Zaal UNA in de verkoop, want: ‘Niemand wil nog een bestuursfunctie’

De Kwestie van Dirk Betekent het WK in Qatar schaamte­loos tv kijken of toch niet?

Een wereldkampioenschap voetbal betekent niets meer dan een hinderlijke onderbreking van de reguliere competitie. Voor mij als NEC-supporter is het geneuzel op tv over mannen in een oranje shirt totaal niet interessant. Het spel zelf is geinig, maar nog geen reden om warm van te worden.

