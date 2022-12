Ze belde advocaat en krant, en ineens werd de warmtepomp van Huriye uit Nijmegen wél gemaakt

Dorpsmensen Leo Zilessen uit De Horst: ‘Geschiede­nis is mijn grote hobby’

In de serie Dorpsmensen uit het Rijk van Nijmegen deze keer Leo Zilessen (67) uit De Horst. Hij is geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn woonplaats. Zo schreef hij mee aan een aantal boeken over de regio en aan een boek over het 75-jarig bestaan van St. Hubertus - R.K. Schutterij De Horst -Groesbeek. Ook had zijn eigen programma bij Omroep Berg en Dal: Toen en now.

