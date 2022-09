‘Ze kwamen duidelijk niet uit de poetshokken’

BliXem is een trendset­ter: een beperking is er al 25 jaar de normaalste zaak van de wereld

NIJMEGEN - Je broodje wordt bereid door een kok met niet-aangeboren hersenletsel en uitgeserveerd door een medewerker met down. Nu heel normaal, maar toen eetcafé BliXem in Nijmegen 25 jaar geleden begon, was het een trendsetter.

