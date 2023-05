Ze moest me een standje geven alsof ik een kind was

Festival gaat niet door, maar zondag is het toch feest in Ubbergen

Kunst-. theater- en muziekfestival Ubb Hill zou komend weekend zijn tweede editie beleven op allerlei locaties langs de Ubbergse Rijksstraatweg. Maar door gebrek aan geld is alles afgeblazen. Toch is er zondag een minifestival in en om De Refter. Dat gebouw was namelijk al besproken.