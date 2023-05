Zedendelinquent slaat per fiets op de vlucht en ontsnapt aan begeleider Pompekliniek: ‘Totaal niet verrast’

Hockeyers Union degraderen, play-offs om promotie voor NMHC Nijmegen en QZ

De hockeyers van Union zijn zondag gedegradeerd naar de eerste klasse. De Nijmeegse ploeg verloor in overgangsklasse B bij Leonidas in Rotterdam: 3-2. De degradatie kondigde zich al aan, de formatie had handhaving niet meer in eigen hand.