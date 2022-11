Zevenheuvelenloop: een lang en breed lint van duizenden hardlopers

Stan (26) rent de Zevenheuve­len­loop om aandacht te vragen voor teelbalkan­ker: ‘Voel je kloten!’

NIJMEGEN - Een potje voetbal dat eindigt in het ziekenhuis met de diagnose teelbalkanker. Het overkwam HAN-student Stan van der Meulen (26) in april van dit jaar. Inmiddels is hij hersteld en weer fit. Zo fit zelfs, dat hij zich met tien vrienden gaat wagen aan de Zevenheuvelenloop. Ze zamelen geld in voor KWF onder het motto: ‘Voel je kloten’.

