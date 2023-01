Zeventienwerf alaaf, dit zijn de prinsen in het Rijk van Nijmegen

RIJK VAN NIJMEGEN - Nog maar een kleine vier weken en het is carnaval. Voor het eerst sinds corona ziet het ernaar uit dat dat weer onbezorgd gevierd kan worden. De dorstlustige hoogheden, de prinsessen en prinsen carnaval staan in ieder geval in de startblokken. Het regiokabinet van prinsen is geformeerd.

De nieuwe carnavalsheersers zijn sinds november één voor één geproclameerd. Als laatste waren de prinsen van de Sokkenummers in Leuth (Leut(h)ergat) en de Diepenkikkers in Milsbeek (Diepenkikkersrijk) aan de beurt.

Corona had nog steeds grote invloed op de keuzes, in sommige plaatsen plakten de hoogheden er nog een jaartje aan vast omdat het feest vorig jaar niet goed gevierd kon worden. In andere plaatsen werd afscheid genomen van prinsen die langer dan ooit aan de macht waren geweest, omdat het carnaval twee keer afgelast moest worden vanwege de pandemie.

Feurdweilen in Knotsenburg

Nu de regeringen compleet zijn, kan het seizoen echt beginnen. Zo is er zaterdag 4 februari het traditionele Prinsentreffen van De Gelderlander waarbij zelfs alle prinsen uit het hele verspreidingsgebied komen opdraven. De meer dan honderd volwassen en jonge carnavalsroyalty komen uit een ruim gebied van Arnhem tot Overloon, van Millingen en Groesbeek tot Dreumel.

In Nijmegen, Knotsenburg voor carnavalisten, werd zondag een nieuwe feest geïntroduceerd: Feurdweilen. Onder aanvoering van Prins Roy 1 van Knotsenburg togen ruim honderd carnavalisten van kroeg naar kroeg, onder begeleiding van een dweilorkest. De prins had ook echt een dweil bij zich om alle horecagelegenheden netjes en schoon te maken voor het grote feest dat over een kleine vier weken losbarst.

Prins Frans de Frolijke (Van Driel)

Beek: De Heksenketel

Carnavalsvereniging: De Cavalieren

Motto: ‘Laat mij maar schuiven en schuif lekker aan!’

Prins Paul I (Noij)

Heumen: Rijk der Raore Schutters

Carnavalsvereniging: De Raore Schutters

Motto: ‘De Raore Schutters al 55 jaar jong van geest. Daar moet je zijn voor elk feest’

Prins Bram d’n Urste (Hofmans)

Nederasselt en Lunen: Wielwaoiersrijk

Carnavalsvereniging: De Wielwaoiers

Motto: ‘Even geen rechtspraak, maar krom lullen’

Prins Ton (Loeffen)

Berg en Dal: Duufelshemel

Carnavalsvereniging: De Berggeiten

Motto: ‘Prins Carnaval ben je maar voor even, maar carnavalist je hele leven’

Prins Stijn (Renkens)

Overasselt, De Zon: Juttersrijk

Carnavalsvereniging: De Strandjutters

Thema: Circus

Prinses Jolanda den Erste (Van der Krabben-Koppers)

Ooij: Fustendom

Carnavalsvereniging: De Deurzakkers

Tweede titel: Jolanda de Broodnodige Verzorgster, omdat ze in het dagelijks leven verzorgster is bij de ZZG Zorggroep.

Prins Timo d’n Urste (Van Echteld)

Malden: Dwarsliggersrijk

Carnavalsvereniging: De Dwarsliggers

Motto: ‘Dwarsliggers, dit jaar loopt iedereen met carnaval een deukje op’

Prins Dimitri d’n Dolle Dreuge (Janssen)

Millingen: Boemelgat

Carnavalsvereniging: De Deurzakkers

Ook lid van: Carnavalsgroep de Dolle Mukke (wagenbouwers) én OEV (de dreuge schutterij)

Prinses Ummenie de 61e Eline (de Valk)

Groesbeek: Keulen van Gelderland

Carnavalsvereniging: De Feestneus

Bijzonder: Er is in Groesbeek ook een tweede prins, maar die is alleen van carnavalsvereniging Net Aecht, niet van heel Groesbeek. Dat is prins Sjon de 11e. Beide verenigingen leveren afwisselend de prins Ummenie.

Prins Patrick d’n Urste (Wijers)

Mook: Heikneuterrijk

Carnavalsvereniging: De Heikneuters

Motto: ‘Vul de glazen en zalen, we hebben tenslotte wat in te halen!’

Prinsenpaar Tom en Helen (Verhoeven en Elfrink)

Kekerdom: Sjoenkelgat

Carnavalsvereniging: De Polderschuupers

Bijzonder: Niet alleen een prins of prinses, maar een paar.

Prins Martijn 2.0

Molenhoek: Kuulengat

Carnavalsvereniging: De Meulenwiekers

Motto: ‘Na jaren van toeteren en bloazen, hef ik dit jaar als Prins met jullie de gloazen.’

Prins Stefan d’n Örste (Derks)

Middelaar: Krölstarteriek

Carnavalsvereniging: De Krölstarte

Motto: ‘Nô anderhalf jaor gebrek, duun wïj now wèr mit zien alle gek‘

Prins T de Gemekkelijke (Reijnen)

Leuth: ’t Leut(h)ergat

Carnavalsvereniging: De Sokkenummers

Beroep: Verkoper van landbouwmachines

Prins Koen d’n Urste D'n Werme (Berns)

Milsbeek: Diepenkikkerriek

Carnavalsvereniging: De Diepenkikkers

Lijfspreuk: ‘Dit is het land tussen de Maas en ut bos, kom op Milsbeek, we gaon wer los’

Prins Frank d’n Twedde (van Langen)

Overasselt, Verenigingsgebouw: Krekzomotterloo

Carnavalsvereniging: Krek zo mot ut

Bijzonder: Overasselt kent twee prinsen van twee carnavalsverenigingen. Krek zo mot ut resideert in verenigingsgebouw De Ontmoeting, De Strandjutters in zaal De Zon.

Prins Roy d’n Erste (Wolf)

Nijmegen: Knotsenburg

Diverse verenigingen: Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen

Motto: ‘Knotsenburg, ’t Masker blieft af’