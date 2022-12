Zieke Siebe krijgt gesigneerde bal van NEC-keeper tijdens bezoek profvoetballers aan ziekenhuis

Brandweer­to­ren in Reichswald opgeblazen: hier werd vroeger bij droog weer het bos in de gaten gehouden

GRAFWEGEN - De brandweertoren in het Reichswald vlakbij Boscafé Merlijn in Grafwegen (bij Groesbeek) is woensdagmiddag opgeblazen. Vanuit deze toren hield de brandweer decennialang het bos in de gaten bij droog weer, maar de toren werd door de tijd ingehaald. Het Reichswald wordt anno 2022 met een camera die 360 graden kan draaien vanaf een andere brandweertoren , die op de Geldenberg, in de gaten gehouden.

