Ziekenhuis overvol: Radboudumc moet operaties afzeggen wegens onverklaarbaar veel spoedopnames

Ook ziekenhuizen in de regio hebben er mee te maken, stelt Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten van het Radboudumc. ,,Er is echt sprake van een plotselinge toename van het aantal spoedopnames. Hoe dat komt, weten we niet. Het kan zijn dat er, zoals ook uit Amerikaans onderzoek blijkt, er in de maanden na een corona-infectie complicaties optreden. Maar waarschijnlijk is het gewoon toeval.”



Wat de extra opnames ingewikkeld maken, is dat een deel van het ziekenhuispersoneel op vakantie is of is uitgevallen door ziekte, zoals corona. Daar komt dus bij dat er ook een flinke toename van het aantal coronapatiënten is. ,,Dat komt allemaal samen, het is de combinatie van al die dingen die er voor zorgen dat het nu erg druk is.”