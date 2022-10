Ziekenhuis Rivierenland in zwaar weer, drie andere houden hoofd nog maar net boven water: ‘Risico op tekorten en rode cijfers’

Drie ziekenhuizen uit de regio hebben grote moeite hun financiën op orde te houden en ziekenhuis Rivierenland in Tiel zit in zwaar weer. Dat ziekenhuis scoort in vijf bij de financiële ‘stresstest‘ over 2021 van accountantskantoor BDO. Een zesje is er voor ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, het CWZ in Nijmegen en het Maasziekenhuis in Boxmeer.