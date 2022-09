Zijn koor heeft het niet gered, maar Sjef blijft blazen tot hij niet meer kan

dorpsmensenNEDERASSELT - In de serie Dorpsmensen uit het Rijk van Nijmegen vandaag Sjef Derks (80). Hij maakt zich zorgen over de lage toestroom van nieuwe leden bij de fanfare.

Nog een jaar, dan bestaat fanfare Wilhelmina in Nederasselt honderd jaar. Het wordt een spannend jubileum. De meeste van de pakweg vijftig spelende leden zijn de 70 ver gepasseerd en grijpen het jubileum aan om er maar eens mee te stoppen, vreest het bestuur. Is Wilhelmina hetzelfde lot beschoren als het lokale dames- en herenkoor, dat afgelopen week werd opgeheven omdat het clubje te klein en te oud was geworden?

Als het aan Sjef Derks (80) ligt, de trotse bespeler van de bes-bas, zeker niet. Zeventig jaar al is hij de fanfare trouw en hij plakt er graag nog een paar jaar achteraan. ,,Ik blijf blazen tot ik niet meer kan", zegt hij ferm.

Derks’ leven staat al sinds zijn 10de in het teken van de muziek. In het jaar dat Elizabeth koningin van het Verenigd Koninkrijk werd, meldde hij zich niet alleen bij de fanfare, maar ging hij ook zingen voor het toen nieuwe dames- en herenkoor.

Quote Ik deed alles op het gehoor Sjef Derks

De kleine Sjef werd in de kerk meteen voor de leeuwen gegooid. Dat zingen deed hij niet lang: al in 1956 kroop hij achter het orgel. ,,Mijn broer was de organist, maar die moest in dienst. Hij zei dat ik het dan maar moest proberen. Ik deed alles op het gehoor. Een kleine twintig later werd ik de koordirigent. Dat ben ik tot het einde gebleven.”

‘De ziel van het dorp’

Het is niet meer zoals vroeger, weet Derks. Toen ging zo’n beetje elke jongen voor het leven bij de fanfare of het koor. Nu melden er zich jaarlijks wel kinderen bij Wilhelmina, hoor, maar na een jaar of twee houden die het dan voor gezien. Ook van Derks’ eigen zes kleinkinderen is er tot nu toe maar eentje blijven hangen.

Derks noemt de fanfare ‘de ziel van het dorp’. Vroeger marcheerden ze met een enorme band door de Nederasseltse straten. Met carnaval, sinterklaas en natuurlijk om geld op te halen voor uniformen en instrumenten.

De steeds kleiner en grijzer wordende club hield al die activiteiten niet meer vol. De sint krijgt nu en kleiner clubje muzikanten mee en de meeste concerten worden zittend afgewerkt. Feestkapel de Sluisblaozers (later wat hipper ‘Floodgates’ genoemd’) sneefde een paar jaar geleden.

Quote Tegenwoor­dig heeft de fanfare geld zat, maar komen we steeds meer mensen tekort Theo Derks

Oliebollenactie

Maar Sjef zet door. Net als al zijn familieleden die nog steeds voor de fanfare actief zijn. En dat is maar goed ook. Want ooit bedacht Derks de oliebollenactie die het dorp met oudjaar voedt en die nog jaarlijks de clubkas spekt. De halve familie Derks staat dan wel tweeduizend oliebollen te bakken.

Het is wrang, zegt Sjefs zoon Theo, die secretaris is bij de fanfare: ,,Vroeger hadden we veel leden en weinig geld. Tegenwoordig heeft de fanfare geld zat, maar komen we steeds meer mensen tekort.”