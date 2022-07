Zilveren Erepenning van Nijmegen voor 250-jarige wijnkoperij P. de Bruijn

De wijnkoperij is sinds 1880 in Nijmegen gevestigd, eerst aan de Waal en sinds 1924 in het huidige, speciaal voor dit doel gebouwde pand met kelders aan de Bijleveldsingel. De Bruijn is gespecialiseerd in import van Franse kwaliteitswijnen. Het assortiment is sinds een aantal jaar met wijnen uit andere Europese landen uitgebreid. De wijnkoperij levert aan zowel particulieren als aan de gastronomie in heel Nederland.