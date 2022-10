Zilveren Erepenning voor schrijver en De Gelderlander-columnist Thomas Verbogt

Thomas Verbogt is 40 jaar schrijver: succesau­teur Marieke Lucas Rijneveld eert leermees­ter

NIJMEGEN - Auteur Marieke Lucas Rijneveld, in 2020 winnaar van de International Booker Prize, was één van de meest opvallende gasten op het feestje dat in de Nijmeegse boekhandel Dekker van de Vegt voor collega en vriend Thomas Verbogt werd gevierd. Veertig jaar geleden verscheen het eerste boek van Verbogt, De Feestavond, en vanwege dat jubileum werd een avond met lezers belegd in de stad waar de schrijver werd geboren en opgroeide.

27 oktober