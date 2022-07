Zilveren Waalbrugspeld voor hardlopende encyclopedie Loek Janssen

Mijn tattoo en ik Stijn heeft ‘prison tattoos’, gemaakt met hand, naald en inkt: dopen en prikken

Nog niet zo lang geleden waren zichtbare tatoeages een reden om sollicitanten af te wijzen. Voor veel beroepsgroepen geldt dat allang niet meer. Ook in de horeca zijn zichtbare tatoeages steeds gangbaarder, niet alleen in de havencafés, maar ook in het ‘betere’ segment. Nijmegenaar Stijn Boer (29) werkt als sommelier in Brasserie ’t Zotte Lemke in de Lange Hezelstraat.

