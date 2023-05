Zinderende slotdag? DIO heeft voordeel van oneven aantal teams, NEC zo goed als gedegradeerd

DIO heeft het voordeel van de slotronde. Concurrent DCS (drie punten meer) is namelijk al uitgespeeld in de klasse met een oneven aantal ploegen. Zo weet DIO nu al wat het maandag moet doen: het al gedegradeerde Spero verslaan om boven de streep te eindigen. Zelfs met één goal verschil winnen is genoeg, ook al is dan het doelsaldo gelijk (+7). DIO heeft dan immers meer doelpunten gemaakt. En dat telt.

In 2H kan SV NEC alleen op papier nog degradatie ontlopen, met een doelsaldo dat 22 goals slechter is dan dat van Beuningse Boys (nacompetitie). Union heeft al een tick­et voor de play-offs voor promotie.

Over promotie gesproken. In de derde klasse C kunnen er zomaar twee Nijmeegse clubs de nacompetitie in. SCE heeft zich al geplaatst. Quick 1888 en Brakkenstein maken nog kans. En laten die twee teams nou net tegenover elkaar staan. Brakkenstein moet winnen om kans te houden op de derdeperiodetitel, waarin Driel en Jonge Kracht betere papieren hebben. Quick 1888 heeft mogelijk voldoende aan een gelijkspel, als Driel daadwerkelijk de periode pakt. Een thuiszege is sowieso kassa.