Zinkt ‘ie of niet? Vier mannen laten eigen gebouwde zeilboot te water: ‘Jammer dat die nu klaar is’

Werk aan de weg dus wéér geen bussen door Ooij en Erlecom; ook auto’s moeten omrijden

Wie de komende tijd met het openbaar vervoer van Ooij of Erlecom naar Nijmegen wil reizen, heeft pech. Tot de Vierdaagseweek rijden er geen bussen door de dorpen. Dat is het gevolg van werk aan de Sint Hubertusweg. Vervoerder Breng heeft besloten geen omleidingsroutes in te stellen.