Zo ernstig staat het er écht voor met de sociale huur: Jasper laat zien wat Entree verborgen houdt

Het is om hopeloos van te worden: wie minder dan vijftien jaar staat ingeschreven, maakt nauwelijks kans op een sociale huurwoning. De gemiddelde meettijd (op basis waarvan een huurwoning is toegewezen) bedraagt in deze regio momenteel 22,6 jaar.



In Nijmegen is dat gemiddeld 21,6 jaar, in Arnhem 19,6 jaar, in Elst 27,1 jaar. Wie in Groesbeek of Ooij een sociale huurwoning zoekt, moet 32 tot 35 jaar meettijd meenemen.