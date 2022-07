Zomercarnaval: voor even heeft Heumen een echt strand

Zandstrand

Naast het café is met een flinke partij zand een compleet strand aangelegd, waar zaterdagmiddag een zwembad, een springkussen en dansoptredens door kinderen voor vertier zorgen. Het zomercarnaval lijkt nu een blijvertje in Heumen, want waarom zou carnavalsvereniging De Raore Schutters dit feestje niet ook in ‘normale’ jaren organiseren?

Voorzitter Anushka Janssen-Bouwmeester twijfelt, zegt ze. Want zou de belangstelling ook blijven als Heumen in de winter weer gewoon aan het hossen slaat? ,,Volgend jaar is er in elk geval géén zomercarnaval", zegt ze. ,,Dan vieren we ons 55-jarig jubileum en is er in juni al een heel feestweekend. Deels hier bij Kanaalzicht, en deels in dorpshuis Terp.”