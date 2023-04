Zonder tuin slechtere gezondheid: meer ziektes bij mensen die geen privégroen hebben

Limburg koerst af op coalitie over links, GroenLinks woedend over mogelijke deelname PvdA

De provincie Limburg lijkt af te koersen op een coalitie over links. Dat blijkt uit het eindadvies van verkenner Jan Schrijen na gesprekken met de fracties in Provinciale Staten van Limburg. Schrijen presenteerde zijn advies vrijdagochtend in het gouvernement in Maastricht.