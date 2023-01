Zonnepanelen of vloerisolatie? Ook Nijmeegse VvE’s kunnen straks geld lenen voor energiemaatregelen

NIJMEGEN - Zonnepanelen aanleggen, vloer- of gevelisolatie aanbrengen of het huis verwarmen met een warmtepomp: ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen binnenkort bij de gemeente Nijmegen geld lenen voor zulke energiemaatregelen. Nijmegen is daarmee een van de eerste gemeenten in Nederland.

Als de gemeenteraad ermee instemt, verruimt het stadsbestuur de zogeheten Toekomstbestendig Wonen Lening. Dit moet het voor meer huizenbezitters aantrekkelijker maken thuis aanpassingen te doen om energie te besparen.

Energiemaatregelen

De lening van de provincie Gelderland is bedoeld voor energiemaatregelen in huis, én voor aanpassingen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Zoals het installeren van een traplift of een aangepaste douche of toilet.

Tot voor kort waren VvE’s uitgesloten van de lening. Het provinciebestuur besloot de regeling te verruimen. Het is aan gemeenten dit door te voeren. In totaal telt Nijmegen zo'n 17.000 VvE's.

Quote Het is mooi als ook VvE’s deze lening kunnen gebruiken en hierdoor makkelij­ker aan de slag kunnen Tobias van Elferen, D66-wethouder

,,We willen dat zo veel mogelijk Nijmegenaren zelf aan de slag kunnen met het duurzamer maken van hun huis. Het is mooi als ook VvE’s deze lening kunnen gebruiken en hierdoor makkelijker aan de slag kunnen”, zegt D66-wethouder Tobias van Elferen (Duurzaamheid).

4 miljoen

In totaal is er in Nijmegen 4 miljoen euro beschikbaar: 2 miljoen van de gemeente, 2 miljoen van de provincie. Het aantal aanvragen steeg vorig jaar hard. Sinds december 2020 zijn er ruim 150 leningen verstrekt, waarvan 105 in 2022. Dat komt waarschijnlijk door de hogere energieprijzen.

Het aantal aanvragen zal niet snel omlaaggaan. De gemeente wil ook het maatregelenpakket uitbreiden waaraan mensen de lening kunnen besteden. Zo kunnen mensen het geld straks ook uitgeven aan laadpalen voor elektrische auto’s op eigen terrein.

Een gevolg van de verruiming naar VvE’s is dat er minder geld voor particuliere huiseigenaren over is. ‘Maar het gaat in beide gevallen om Nijmeegse inwoners die we willen helpen hun huis te verduurzamen’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.