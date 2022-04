Zorgappartementen in Wit-Gele Kruisgebouw Groesbeek: Jan Hendriks kan belofte aan dochter inlossen

Want dat had hij zijn dochter beloofd: ,,Als je 25 bent, woon je weer in Groesbeek.” Maar een eerste plan om in de pastorie in Groesbeek-centrum zorgappartementen te realiseren, sneefde ter elfder ure. Het bisdom durfde het - in april 2021 - toch niet aan. Het vreest een schadeclaim als gevolg van het gesteggel over de kerk op De Horst. Hendriks was verbijsterd: ‘Laf en laakbaar’, brieste hij toen. En: ‘De kerk laat zes jongeren in de kou staan.’