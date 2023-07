Zorgen om enorme stijging dodelijke ongelukken met schepen op rivieren en kanalen

Atleet Stefan Nillessen zorgt voor stunt en pakt Europese jeugdtitel in Finland

De Groesbeekse atleet Stefan Nillessen heeft voor een stunt gezorgd tijdens de EK atletiek onder 23 jaar in het Finse Espoo. In het Leppävaara Stadion snelde de 20-jarige hardloper naar goud op de 1500 meter in een tijd van 3.43,35.