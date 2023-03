Zorgen om Nijmeegs stikstofshoppen: bemoeilijkt de jacht op ‘uitstootrechten’ woningbouw regiodorpen?

Dief steelt vier potten shampoo, maar zo veel haar heeft hij niet

Wat moet een 43-jarige man, die toch ook weer niet zo’n enorme bos haar heeft, met vier potten shampoo? Toen hij afgelopen december bij de diefstal in de Coop in Nijmegen werd betrapt, gaf hij zich niet zomaar gewonnen. Hij worstelde met medewerkers in een poging weg te komen met de buit.