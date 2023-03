Zorgen om ov-staking op verkiezingsdag: Nijmegen zet stemtaxi’s in voor mensen die slecht ter been zijn

Provincie Limburg kleurt wit: meer dan 10 centimeter sneeuw op Vaalser­berg

Limburg kleurt woensdagochtend wit. Het sneeuwt er, en de sneeuw blijft liggen. Het dikste sneeuwpak ligt in het Zuid-Limburgse heuvelland. Volgens Meteo Limburg lag er rond 07.00 uur op 200 meter hoogte in Vijlen al 7 centimeter sneeuw, en in het Vijlenerbosch en op de Vaalserberg ruim 10 centimeter.